Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashasmonaim netanya

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Ссылка: NT 225
Район: Hashmonaim
Современному зданию всего 6 лет
Пентхаус 5 комнат, включая Mamad
Площадь 170 м2
Большая терраса 130 м2 с бассейном
Панорамный вид на море около 200°
19-й и последний этаж с лифтами
Кондиционер
Родительский люкс с пользовательской раздевалкой
2 ванные комнаты
Настенная библиотека на заказ
Полностью оборудованная американская кухня
Качественные услуги и тщательная отделка
пещера
2 частных парковочных места
Яркая и просторная квартира
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
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