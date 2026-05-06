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Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashasmonaim netanya

Нетания, Израиль
от
$2,05 млн
;
10
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ID: 39628
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Черниховский, 12

О комплексе

Перевод
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Ссылка: NT 225 Район: Hashmonaim Современному зданию всего 6 лет Пентхаус 5 комнат, включая Mamad Площадь 170 м2 Большая терраса 130 м2 с бассейном Панорамный вид на море около 200° 19-й и последний этаж с лифтами Кондиционер Родительский люкс с пользовательской раздевалкой 2 ванные комнаты Настенная библиотека на заказ Полностью оборудованная американская кухня Качественные услуги и тщательная отделка пещера 2 частных парковочных места Яркая и просторная квартира

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
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Жилой квартал Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashasmonaim netanya
Нетания, Израиль
от
$2,05 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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