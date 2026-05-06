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Жилой квартал Vue mer nitsa bonne affaire

Нетания, Израиль
от
$934,800
;
7
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ID: 38378
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Nitsa, 34

О комплексе

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Квартира на продажу в Нетании, недалеко от Ницы и моря! Новое и качественное здание с тренажерным залом и парткомом. 12 этаж с лифтами. 4 комнаты, 2 ванные комнаты. 97м2 + 12м2 терраса. Вид на море. 2 парковочных места, 1 подвал. Цена: 2 850 000

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Vue mer nitsa bonne affaire
Нетания, Израиль
от
$934,800
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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