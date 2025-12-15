  1. Realting.com
  Израиль
  Нетания
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Нетании

Тель-Авив
23
Иерусалим
29
Хайфа
1
Бат-Ям
43
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,15 млн
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Дизенгофф 43 - это здание бутика, стратегически расположенное в 2 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 6 минутах ходьбы от пляжа. Живите у подножия Кикара и всех этих магазинов. Характеристики проек…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$897,126
Статус проекта Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Жаботинский - это бутик-здание, стратегически расположенное в 7 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 6 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проект…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,46 млн
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Ussishkine Up Town Project - стратегическое бутик-здание, расположенное менее чем в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минута…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,11 млн
Статус проекта Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Жаботинский - это бутик-здание, стратегически расположенное в 7 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 6 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проект…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,01 млн
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Project Momento - это роскошный комплекс, сочетающий дом и магазин, стратегически расположенный менее чем в 3 минутах ходьбы от знамени…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,10 млн
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Дизенгофф 43 - это здание бутика, стратегически расположенное в 2 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 6 минутах ходьбы от пляжа. Живите у подножия Кикара и всех этих магазинов. Характеристики проек…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,36 млн
Статус проекта Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Жаботинский - это бутик-здание, стратегически расположенное в 7 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 6 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проект…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nord de la ville netanya proche nizza
Нетания, Израиль
от
$1,52 млн
ПРОЕТ NEUF -IMMEUBLE BOUTIQUE - SEULEMENT 8 APPARTEMENTS REZ DE JARDIN - 130 M2 + 170 M2 JARDIN SANS VIS A VIS Пентхаус - 150 М2 + 2 TERRASSE -130М2 4 PIECES - 115 M2 +20 M2 TERRASSE 5 PIECES- 130M2 + 14 M2 TERRASSE ГАРАНТИ БАНКЕЙР
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$940,955
Mardochee Khayat предлагает вам жить в новом проекте в районе Гейли Ям. Архитектурно спроектированная конструкция предлагает вам жить в комплексе из трех зданий у подножия торгового центра, где будут представлены красивые бренды. Рядом с новой ратушей Нетании, автобусы, которые обслуживают в…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,23 млн
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Project Momento - это роскошный комплекс, сочетающий дом и магазин, стратегически расположенный менее чем в 3 минутах ходьбы от знамени…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$965,475
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Дизенгофф 43 - это здание бутика, стратегически расположенное в 2 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 6 минутах ходьбы от пляжа. Живите у подножия Кикара и всех этих магазинов. Характеристики проек…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,03 млн
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Ussishkine Up Town Project - стратегическое бутик-здание, расположенное менее чем в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минута…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Нетания, Израиль
от
$1,15 млн
Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Уссишкин 12 - это бутик-здание, стратегически расположенное в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проекта Проект включа…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$859,426
Mardochee Khayat предлагает вам жить в новом проекте в районе Гейли Ям. Архитектурно спроектированная конструкция предлагает вам жить в комплексе из трех зданий у подножия торгового центра, где будут представлены красивые бренды. Рядом с новой ратушей Нетании, автобусы, которые обслуживают в…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,23 млн
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Ussishkine Up Town Project - стратегическое бутик-здание, расположенное менее чем в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минута…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$980,800
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Project Momento - это роскошный комплекс, сочетающий дом и магазин, стратегически расположенный менее чем в 3 минутах ходьбы от знамени…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Нетания, Израиль
от
$1,05 млн
Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Уссишкин 12 - это бутик-здание, стратегически расположенное в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проекта Проект включа…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Нетания, Израиль
от
$1,18 млн
Поиск нового проекта в Нетании Mardochee khayat приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании у подножия кикара Проект расположен в самом центре города в самом желанном месте Нетании. Жизнь в проекте девять нетании Характеристики проекта Архитектура жилой башни, соврем…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Нетания, Израиль
от
$1,10 млн
Поиск нового проекта в Нетании Mardochee khayat приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании у подножия кикара Проект расположен в самом центре города в самом желанном месте Нетании. Жизнь в проекте девять нетании Характеристики проекта Архитектура жилой башни, соврем…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$894,980
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект расположен в районном заходе перед Кириат Хашарон Недалеко от нового подъезда к шоссе 2 (Тель-Авив/Хайфа) Проект Нево Хашарон расположен недалеко от страны Элистур, Синагога, Супермаркет, Ган. Характерис…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nat 600 immeuble boutique 1 er ligne de mer
Нетания, Израиль
от
$1,87 млн
ПРОЖЕТ НЕУФ В ПРЕМЬЕРЕ ЛИГНА ДЕ МЕР 2 УЧАСТИЯ ДРУГИЕ ТАГИ IMMEUBLE AVEC PISCINE / SALLE DE SPORT / SALLE DE REUNION 5 PIECES-150 M2 + 23 M2 TERRASSE PLEINE VUE MER - EN FACE DE L ASCENCEUR DE LA PLAGE - LAGOON WEST
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,05 млн
Mardochee Khayat предлагает вам жить в новом проекте в районе Гейли Ям. Архитектурно спроектированная конструкция предлагает вам жить в комплексе из трех зданий у подножия торгового центра, где будут представлены красивые бренды. Рядом с новой ратушей Нетании, автобусы, которые обслуживают в…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Нетания, Израиль
от
$910,305
Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Уссишкин 12 - это бутик-здание, стратегически расположенное в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проекта Проект включа…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
