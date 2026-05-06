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Жилой квартал Projet neuf paiement 15 a la signature netanya

Нетания, Израиль
от
$961,704
12.08.2026
$961,704
11.08.2026
$964,592
;
5
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ID: 39786
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

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В районе Galey Yam в Нетании, новый район, который включает зеленые насаждения, школы и новые муниципальные офисы Нетании. Расположен в центре города, недалеко от районов Агамим и Полег и недалеко от магазинов, а также пляжа. Это три здания, два из 27 этажей и один из 21 этажа. У них есть подземная парковка, дизайн-лобби и торговая линия в нижней части зданий. Каждая квартира имеет высокую отделку, электрические жалюзи, мамадную и высококачественную отделку. Апартаменты 4 номера 102м2 + терраса 16м2 со 2-го этажа Северо-западная / Юго-западная ориентация Мамад Парковка от 2.880.000 шекели

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
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Жилой квартал Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
Нетания, Израиль
от
$961,704
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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