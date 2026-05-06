Жилой квартал Projet neuf paiement 15 a la signature netanya

В районе Galey Yam в Нетании, новый район, который включает зеленые насаждения, школы и новые муниципальные офисы Нетании. Расположен в центре города, недалеко от районов Агамим и Полег и недалеко от магазинов, а также пляжа. Это три здания, два из 27 этажей и один из 21 этажа. У них есть подземная парковка, дизайн-лобби и торговая линия в нижней части зданий. Каждая квартира имеет высокую отделку, электрические жалюзи, мамадную и высококачественную отделку. Апартаменты 4 номера 102м2 + терраса 16м2 со 2-го этажа Северо-западная / Юго-западная ориентация Мамад Парковка от 2.880.000 шекели