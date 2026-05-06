Жилой квартал Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite

Ссылка NNT 108-4 Новые 4-комнатные квартиры, Нетания. В превосходном проекте, состоящем из двух 20-этажных башен, предлагается к продаже новые 4 комнаты промотора 106м2 + 10м2 террасы. Расположение сумасшедшее, рядом со станцией, торговыми центрами, школой и магазинами. Каждая квартира поставляется с кондиционером, парковочным местом и подвалом. Они также имеют мамад и доступны со 2-го этажа. У нас также есть 5 предметов для продажи в этом проекте. Начато строительство и поставка запланирована на июль 2026 года.