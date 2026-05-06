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Жилой квартал Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite

Нетания, Израиль
от
$882,450
12.08.2026
$882,450
11.08.2026
$885,100
;
Жилой квартал Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite
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ID: 39785
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Черниховский, 12

О комплексе

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Ссылка NNT 108-4 Новые 4-комнатные квартиры, Нетания. В превосходном проекте, состоящем из двух 20-этажных башен, предлагается к продаже новые 4 комнаты промотора 106м2 + 10м2 террасы. Расположение сумасшедшее, рядом со станцией, торговыми центрами, школой и магазинами. Каждая квартира поставляется с кондиционером, парковочным местом и подвалом. Они также имеют мамад и доступны со 2-го этажа. У нас также есть 5 предметов для продажи в этом проекте. Начато строительство и поставка запланирована на июль 2026 года.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$882,450
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