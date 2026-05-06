Жилой квартал Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite

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Ссылка NNT 108-4
Новые 4-комнатные квартиры, Нетания.
В превосходном проекте, состоящем из двух 20-этажных башен, предлагается к продаже новые 4 комнаты промотора 106м2 + 10м2 террасы.
Расположение сумасшедшее, рядом со станцией, торговыми центрами, школой и магазинами.
Каждая квартира поставляется с кондиционером, парковочным местом и подвалом.
Они также имеют мамад и доступны со 2-го этажа.
У нас также есть 5 предметов для продажи в этом проекте.
Начато строительство и поставка запланирована на июль 2026 года.
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
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