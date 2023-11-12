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Земельные участки в Zakynthos Municipality, Греция

22 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литакия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литакия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4050 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
€90,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ано Василикос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ано Василикос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2700 кв.м. на острове Закинф. На территории земельный у…
€2,10 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Виноградники, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Виноградники, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Закинф. Имеет великолепный вид на…
€262,500
Земельные участки 1 комната с furnishings в Закинтос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Закинтос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1285 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
€105,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ано Василикос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ано Василикос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 30000 кв.м. на острове Закинф. На территор…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ано Василикос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ано Василикос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 37564 кв.м. на острове Закинф. На территории земельный …
€2,30 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Варвара, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Варвара, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4766 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
€220,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Гайтани, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Гайтани, Греция
Комнаты 1
Площадь 120 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 120000 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможн…
€3,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Мезо Геракари, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Мезо Геракари, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок в которым есть возможность построить 7.400 кв.м расположен на острове Закинф
€5,80 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Агиос Кирикос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Агиос Кирикос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможнос…
€235,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Планос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Планос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена во…
€130,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Аргаси, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аргаси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок на котором есть возможность построит гостиницу площадью 6.000 кв.м располо…
€580,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Бохали, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Бохали, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 415 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
€150,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Бохали, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Бохали, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2558 кв.м. на острове Закинф. На территории строение, п…
€640,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Литакия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Литакия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4985 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможнос…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лаганас, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаганас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2344 кв.м. на острове Закинф. Участок находится в посел…
€1,08 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ванато, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ванато, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4034 кв.м. на острове Закинф. На территории с возможнос…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Ано Волимес, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Ано Волимес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Агиос Кирикос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Агиос Кирикос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
€130,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лаганас, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаганас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
€1,10 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Литакия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Литакия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Закинф. На территории подведена в…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литакия, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литакия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22856 кв.м. на острове Закинф. Имеет вид на море, на го…
€975,000
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