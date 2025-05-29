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Таунхаусы с видом на горы в Zagori Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 1 комната в Ano Pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
$427,935
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Ano Pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
$223,510
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната в Ano Pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
$234,685
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Zagori Municipality, Греция

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