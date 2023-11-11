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Земельные участки в Волос, Греция

12 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Волос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1243 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории п…
€1,25 млн
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Макриница, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Макриница, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agios Onoufrios, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agios Onoufrios, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1100 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории п…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Неа-Иония, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Иония, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода…
€1,10 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alli Meria, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alli Meria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1300 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории п…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Makrinitsa, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Makrinitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 840 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории по…
€2,15 млн
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agios Onoufrios, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agios Onoufrios, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 450 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории по…
€400,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alli Meria, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alli Meria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода,…
€400,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Portaria, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Portaria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1400 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории с…
€135,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Волос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории подведена вода,…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Portaria, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Portaria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3617 кв.м. в Волосе-Пилио. На территории п…
€400,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Katochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Katochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5600 кв.м. в центральной Греции. Земельный участок расп…
€400,000
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