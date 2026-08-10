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Отели в Волосе, Греция

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1 объект найдено
Отель 830 м² в Макриница, Греция
Отель 830 м²
Макриница, Греция
Площадь 830 м²
Продается четырехзвездочная гостиница в поселке Портарья, Пилио. Гостиница расположена в цен…
$1,53 млн
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