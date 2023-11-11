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Отели в Волос, Греция

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 1 комната с furnishings в Portaria, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Portaria, Греция
Комнаты 1
Площадь 830 м²
Количество этажей 1
Продается четырехзвездочная гостиница в поселке Портарья, Пилио. Гостиница расположена в цен…
€1,30 млн
Отель 22 комнаты с furnishings в Волос, Греция
Отель 22 комнаты с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 22
Площадь 805 м²
Количество этажей 1
Продается четырехэтажная гостиница в регионе г. Волос. Гостиница владеет площадью 805 кв.м. …
€1,10 млн
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