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Виллы с видом на горы в Tylissos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 582 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 582 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
$858,348
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Tylissos Municipal Unit, Греция

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