Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Трикала

Земельные участки в Трикала, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Kori, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Kori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в центральной Греции. На территории подведена…
€120,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Трикала, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Трикала, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 224 кв.м. в центральной Греции. На территории подведена…
€160,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти