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Дома с видом на горы в Toroni Municipal Unit, Греция

виллы
11
коттеджи
6
6 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Торони, Греция
Вилла 8 комнат
Торони, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,57 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$782,285
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
$178,808
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Проект "ИРО" Двухэтажная вилла имеет площадь 150 кв.м. На первом этаже расположены просторна…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Toroni Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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