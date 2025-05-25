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Виллы с бассейном в периферийной единице Тира (Санторини), Греция

Municipality of Thira
3
Thira Municipal Unit
3
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Параметры недвижимости в периферийной единице Тира (Санторини), Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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