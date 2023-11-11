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Realting.com
Греция
Коммерческая
периферийная единица Салоники
Коммерческая недвижимость в периферийная единица Салоники, Греция
Municipality of Neapoli-Sykies
10
Municipal unit of Stavroupoli
9
Неа-Каликратия
9
Ampelokipi - Menemeni Municipality
8
Neoi Epivates
8
Trilofos
8
Chalcedon
7
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
7
Panorama Municipal Unit
7
Municipal unot of Polichni
6
Neo Rysio
6
Pylaia Municipal Unit
6
Triandria Municipal Unit
6
Agios Pavlos Municipal Unit
5
Municipal Unit of Agios Athanasios
5
Plagiari
5
Agia Triada
4
Agios Athanasios
4
Drymos
4
Pentalofos
4
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539 объектов найдено
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Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
1 700 м²
Здание на продажу с общей площадью 1350 квадратных метров и дополнительными 450 квадратных м…
€1,50 млн
Рекомендовать
Офис с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 163 м²
-1
40 Ekklisies ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 1163 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 1979, Нео…
€700,000
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Коммерческая 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
2
800 м²
Здание на продажу общей площадью 800 квадратных метров. 2 этажа с отдельными входами.Первый …
€470,000
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Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
398 м²
€730,000
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Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
300 м²
Продается коммерческое помещение площадью 300 кв.м в самом центре города Салоники, в районе …
€590,000
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Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
1
89 м²
1
Предлагается к продаже коммерческая недвижимость.Его площадь составляет 89 квадратных метров…
€127,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1
250 м²
1
Предлагается к продаже коммерческая недвижимость. Его площадь составляет 250 квадратных метр…
€87,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
230 м²
1
Продается бизнес площадью 230 кв.м в Салониках
€160,000
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Thessaloniki, Греция
490 м²
Код недвижимости: HPS4242 - ПродаЖА зданий в Салониках центр Dioikitirio за €600.000 . Это 4…
€600,000
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Отель 6 спален
Agios Pavlos, Греция
6
4
300 м²
Код недвижимости: HPS4241 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Неа Ираклия за €650.000 . Этот …
€650,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1
260 м²
1
Продается бизнес площадью 260 кв.м в Салониках
€130,000
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
3 000 м²
Продажа здания в центре Каламарии, город Салоники. Здание состоит из 7 этажей и имеет общую …
€8,25 млн
Рекомендовать
Магазин
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 163 м²
Код недвижимости: HPS4163 - Магазин ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках 40 Ekklisies для €700.000 . Это …
€700,000
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Thessaloniki, Греция
27 м²
Объект расположен по адресу Leonida Iasonidou 5, в центре города в Салоники. В пешей доступн…
€100,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
130 м²
1
Продается коммерческое помещение 130кв. м.Первый этаж 40 кв. м + Подвал 90 кв. м.Район: Центр
€95,000
Рекомендовать
Коммерческая с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
137 м²
Район: центр
€350,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
137 м²
1
Район: центр
€350,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
385 м²
1
Район: Неа ПаралиаОтличное инвестиционное имущество 385 кв. м. / ПодвалВсе необходимые иссле…
€200,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
100 м²
1
Предлагается к продаже коммерческое помещение 100кв. м. (60+40) на 5ом этаже.Аукцион,начальн…
€84,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
42 м²
1
Предлагается к продаже коммерческое помещение 42кв. м. на первом этаже.Аукцион,начальная цен…
€100,000
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
4 100 м²
На продажу выставлено коммерческое помещение4100 кв.м., которое расположено в центральной ча…
€1,75 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Neo Rysio, Греция
1
4 100 м²
1
На продажу выставлено коммерческое помещение4100 кв.м., которое расположено в центральной ча…
€1,75 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1
200 м²
1
Продается бизнес площадью 200 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У объекта е…
€250,000
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
250 м²
Продается бизнес в одном из самых престижных районов в городе Салоники. Помещение площадью 2…
€900,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
307 м²
Продается бизнес площадью 307 кв.м в Салониках. В здании расположен лифт. К недвижимости отн…
€310,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
307 м²
1
Продается бизнес площадью 307 кв.м в Салониках. В здании расположен лифт. К недвижимости отн…
€310,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
40 м²
1
Предлагается к продаже коммерческое помещение на главной улице в районе Переа.Помещение сост…
€80,000
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Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1
141 м²
1
Предлагается к продаже коммерческое помещение 141кв. м.Первый этаж 77 кв. м + Подвал 64 кв. …
€100,000
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Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
120 м²
1
На продажу выставлен магазин на первом этаже площадью 120 кв. м., единое помещение с ванной …
€135,000
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Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
1
120 м²
1
На продажу выставлен магазин общей площадью 120 кв. м., единое помещение с ванной комнатой. …
€135,000
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