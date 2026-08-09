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Коммерческая недвижимость в периферийной единице Салоники, Греция

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Салоники
4
Municipality of Thessaloniki
4
Thessaloniki Municipal Unit
4
9 объектов найдено
Отель в Municipality of Thessaloniki, Греция
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Отель
Municipality of Thessaloniki, Греция
Действующий отель в центре города - готовый гостиничный бизнес Тип объекта: коммерческая …
$3,11 млн
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Елена Бировчак
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Магазин 148 м² в Thermi, Греция
Магазин 148 м²
Thermi, Греция
Количество спален 1
Площадь 148 м²
Код собственности: HPS5840 - Магазин для продажи в Терми-центре за € 350 000. Это 148.00 кв.…
$407,080
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Отель 480 м² в Nea Apollonia, Греция
Отель 480 м²
Nea Apollonia, Греция
Площадь 480 м²
Продается гостиница площадью 480 кв.м. недалеко от живописного города Салоники. Гостиница со…
$1,06 млн
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Grekodom Development
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TekceTekce
Отель 950 м² в Thermaikos Municipality, Греция
Отель 950 м²
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 950 м²
Код собственности: HPS5022 - Отель для продажи за €1.100.000. Этот меблированный отель площа…
$1,27 млн
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Коммерческое помещение 396 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческое помещение 396 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 396 м²
Количество этажей 1
Идеальное инвестиционное предложение в самом роскошном районе Салоник. На высоко посещаемой …
$925,918
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Отель 458 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Отель 458 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 458 м²
🏨 Отель на продажу – Идеальное инвестиционное предложение! 📌 Описание: Продаётся …
$2,18 млн
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Grekodom Development
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Отель 800 м² в Перистера, Греция
Отель 800 м²
Перистера, Греция
Площадь 800 м²
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники. Комплекс состоит из…
$1,65 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коммерческое помещение в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческое помещение
Municipality of Thessaloniki, Греция
Теннисный клуб. 9 теннисных кортов. Полезная комната. Гим. Частный проект в пригороде Плагиа…
$4,05 млн
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Офис 42 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис 42 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Продается: офис 42 кв.м, 5 этаж в центре города на улице Политехнической. Офис светлый и меб…
$74,250
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Типы недвижимости в периферийной единице Салоники

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