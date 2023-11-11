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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Салоники, Греция

Municipality of Neapoli-Sykies
10
Municipal unit of Stavroupoli
9
Неа-Каликратия
9
Ampelokipi - Menemeni Municipality
8
Neoi Epivates
8
Trilofos
8
Chalcedon
7
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
7
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539 объектов найдено
Отель с видом на море, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 700 м²
Здание на продажу с общей площадью 1350 квадратных метров и дополнительными 450 квадратных м…
€1,50 млн
Офис с ландшафтным дизайном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Офис с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 1 163 м²
Этаж -1
40 Ekklisies ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 1163 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 1979, Нео…
€700,000
Коммерческая 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 2
Площадь 800 м²
Здание на продажу общей площадью 800 квадратных метров. 2 этажа с отдельными входами.Первый …
€470,000
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 398 м²
€730,000
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 300 м²
Продается коммерческое помещение площадью 300 кв.м в самом центре города Салоники, в районе …
€590,000
Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже коммерческая недвижимость.Его площадь составляет 89 квадратных метров…
€127,000
Коммерческая 1 комната в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже коммерческая недвижимость. Его площадь составляет 250 квадратных метр…
€87,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 230 кв.м в Салониках
€160,000
Коммерческая в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 490 м²
Код недвижимости: HPS4242 - ПродаЖА зданий в Салониках центр Dioikitirio за €600.000 . Это 4…
€600,000
Отель 6 спален в Agios Pavlos, Греция
Отель 6 спален
Agios Pavlos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4241 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Неа Ираклия за €650.000 . Этот …
€650,000
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 260 кв.м в Салониках
€130,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 3 000 м²
Продажа здания в центре Каламарии, город Салоники. Здание состоит из 7 этажей и имеет общую …
€8,25 млн
Магазин в Municipality of Thessaloniki, Греция
Магазин
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 1 163 м²
Код недвижимости: HPS4163 - Магазин ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках 40 Ekklisies для €700.000 . Это …
€700,000
Коммерческая в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 27 м²
Объект расположен по адресу Leonida Iasonidou 5, в центре города в Салоники. В пешей доступн…
€100,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение 130кв. м.Первый этаж 40 кв. м + Подвал 90 кв. м.Район: Центр
€95,000
Коммерческая с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 137 м²
Район: центр
€350,000
Коммерческая 1 комната с видом на город в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Район: центр
€350,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 385 м²
Количество этажей 1
Район: Неа ПаралиаОтличное инвестиционное имущество 385 кв. м. / ПодвалВсе необходимые иссле…
€200,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже коммерческое помещение 100кв. м. (60+40) на 5ом этаже.Аукцион,начальн…
€84,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже коммерческое помещение 42кв. м. на первом этаже.Аукцион,начальная цен…
€100,000
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 4 100 м²
На продажу выставлено коммерческое помещение4100 кв.м., которое расположено в центральной ча…
€1,75 млн
Коммерческая 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коммерческая 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 100 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлено коммерческое помещение4100 кв.м., которое расположено в центральной ча…
€1,75 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 200 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У объекта е…
€250,000
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 250 м²
Продается бизнес в одном из самых престижных районов в городе Салоники. Помещение площадью 2…
€900,000
Коммерческая с парковкой в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 307 м²
Продается бизнес площадью 307 кв.м в Салониках. В здании расположен лифт. К недвижимости отн…
€310,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 307 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 307 кв.м в Салониках. В здании расположен лифт. К недвижимости отн…
€310,000
Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже коммерческое помещение на главной улице в районе Переа.Помещение сост…
€80,000
Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже коммерческое помещение 141кв. м.Первый этаж 77 кв. м + Подвал 64 кв. …
€100,000
Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен магазин на первом этаже площадью 120 кв. м., единое помещение с ванной …
€135,000
Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен магазин общей площадью 120 кв. м., единое помещение с ванной комнатой. …
€135,000

Типы недвижимости в периферийная единица Салоники

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