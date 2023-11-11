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Отели в периферийная единица Салоники, Греция

Municipality of Thessaloniki
11
Салоники
11
Отель В архив
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82 объекта найдено
Отель с видом на море, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 700 м²
Здание на продажу с общей площадью 1350 квадратных метров и дополнительными 450 квадратных м…
€1,50 млн
Отель 6 спален в Agios Pavlos, Греция
Отель 6 спален
Agios Pavlos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4241 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Калликратейя Неа Ираклия за €650.000 . Этот …
€650,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 3 000 м²
Продажа здания в центре Каламарии, город Салоники. Здание состоит из 7 этажей и имеет общую …
€8,25 млн
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 500 м²
Το κτίριο είναι κατασκευής του 2011 από ιδιώτη χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας.Τ…
€335,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 4 390 м²
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4390 кв.м. с 95 номерами. Недвижимость …
€2,20 млн
Отель 1 комната в Neochorouda, Греция
Отель 1 комната
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 390 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4390 кв.м. с 95 номерами.Недвижимость н…
€2,20 млн
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 600 м²
На продажу выставлено коммерческое помещение, расположенное в районе Агиа Триада в пригороде…
€530,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 525 м²
Продается здание площадью 525 кв.м. и который состоит из Подвал 160 кв.м. и используется в к…
€590,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 280 м²
родается магазин с квартирой общей площадью 280 кв.м. Магазин расположен на первом этаже и с…
€310,000
Отель с видом на море, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 800 м²
Продается коммерческое здание площадью 800 кв.м. в городе Салоники. Здание состоит из трех у…
€1,30 млн
Отель с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 270 м²
На продажу выставлен таунхаус 150 кв.м в Салониках, строительство которого было выполнено из…
€400,000
Отель с парковкой в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 770 м²
Продается здание в центре города Салоники, общей площадью 770 кв.м. (вместе с подвалом и общ…
€2,10 млн
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 526 м²
Продается бизнес, расположенный в центральном районе города Салоники. Здание состоит из 4 эт…
€720,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 455 м²
Продаетсяздания 455 кв.м в Салониках. Здания состоит из подвала в 150 кв.м, вкоторомрасполож…
€1,20 млн
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 3 700 м²
Продается коммерческая недвижимость общей площадью 3700 кв.м, расположенная в западной части…
€4,00 млн
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 3 000 м²
На продажу выставлена коммерческая недвижимость площадью 3000 кв.м, которая сдана в аренду. …
€5,00 млн
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 800 м²
Продается многоквартирный жилой дом площадью 800 кв.м, расположенный в хорошем месте, в райо…
€2,00 млн
Отель с парковкой в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 163 м²
Продается здание площадью 1163 кв.м в г.Салоники для открытия бизнеса. Помещение состоит из …
€700,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 140 м²
Продается здание площадью 1140 кв.м в Салониках. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж …
€480,000
Отель с видом на море в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 388 м²
Продаются арендуемые комнаты в Аспровальте общей площадью 255 кв.м. Первый этаж состоит из 5…
€650,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 600 м²
Продается историческая гостиница - памятник архитектуры в центре г. Салоники . Подвальное по…
€2,50 млн
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 500 м²
Продается здание площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Недвижимость продается с меб…
€350,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 480 м²
Продается гостиница площадью 480 кв.м. недалеко от живописного города Салоники. Гостиница со…
€700,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 3 000 м²
Продается здание площадью 3000 кв.м в пригороде города Салоники. Недвижимость продается с ме…
€2,20 млн
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 850 м²
Продаётсягостиница площадью 700 кв.м. в пригороде Салоник. Гостиница состоит из 15 номеров п…
€1,20 млн
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 240 м²
Продается здание в центре Салоники 240 кв.м. который состоит из мезонеты и двух квартир. Мез…
€350,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 049 м²
Продается здание площадью 1049 кв.м в пригороде города Салоники. Недвижимость продается с мебелью
€330,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 650 м²
Продается здание площадью 1650 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Продаются…
€900,000
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 3 200 м²
Продается коммерческая недвижимость площадью 3.200 кв.м., расположеннаявсего в 5,5 км от аэр…
€3,30 млн
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 1 200 м²
Коммерческая недвижимость на продажу в области Ассирос.Участок, состоящий из 12000 кв.м., яв…
€1,40 млн

Типы недвижимости в периферийная единица Салоники

коммерческая недвижимость
офисы
инвестиционная недвижимость
магазины
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