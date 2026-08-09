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Отели в периферийной единице Салоники, Греция

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коммерческая недвижимость
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5 объектов найдено
Отель в Municipality of Thessaloniki, Греция
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Отель
Municipality of Thessaloniki, Греция
Действующий отель в центре города - готовый гостиничный бизнес Тип объекта: коммерческая …
$3,11 млн
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Елена Бировчак
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Отель 480 м² в Nea Apollonia, Греция
Отель 480 м²
Nea Apollonia, Греция
Площадь 480 м²
Продается гостиница площадью 480 кв.м. недалеко от живописного города Салоники. Гостиница со…
$1,06 млн
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Grekodom Development
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Отель 950 м² в Thermaikos Municipality, Греция
Отель 950 м²
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 950 м²
Код собственности: HPS5022 - Отель для продажи за €1.100.000. Этот меблированный отель площа…
$1,27 млн
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TekceTekce
Отель 458 м² в Municipality of Thessaloniki, Греция
Отель 458 м²
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 458 м²
🏨 Отель на продажу – Идеальное инвестиционное предложение! 📌 Описание: Продаётся …
$2,18 млн
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Grekodom Development
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Отель 800 м² в Перистера, Греция
Отель 800 м²
Перистера, Греция
Площадь 800 м²
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники. Комплекс состоит из…
$1,65 млн
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Grekodom Development
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