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Квартиры-студии в Municipality of Sithonia, Греция

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1 объект найдено
Студия 5 спален в Municipality of Sithonia, Греция
Студия 5 спален
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 333 м²
Комплекс расположен в окрестностях деревни Вурвуру в 450 метрах от моря. Вокруг дома есть са…
$1,91 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

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