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Квартиры-студии в The Municipality of Sithonia, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 ванная в Неос-Мармарас, Греция
Студия 1 ванная
Неос-Мармарас, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
The studio is located in Neos Marmaras village in front of the sea. The studio is on the 1st…
€80,000

Параметры недвижимости в The Municipality of Sithonia, Греция

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