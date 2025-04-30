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Квартиры с видом на горы в периферийной единице Тасос, Греция

Thassos Municipality
24
Тасос
11
Лименария
3
Квартира Удалить
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Тасос, Греция
Квартира 2 комнаты
Тасос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на втором этаже и…
$176,426
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Скала Рахонио, Греция
Квартира 2 комнаты
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 213 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 213 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на третьем этаже…
$245,280
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в периферийной единице Тасос

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Тасос, Греция

с гаражом
с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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