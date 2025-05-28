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Виллы в Tempi Municipality, Греция

Municipal Unit of Kato Olympos
4
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4 объекта найдено
Вилла в Неа Месакгала, Греция
Вилла
Неа Месакгала, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 78 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
$176,704
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Вилла в Кастри Лоутро, Греция
Вилла
Кастри Лоутро, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
$387,610
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Вилла в Пиргетос, Греция
Вилла
Пиргетос, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$456,011
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Вилла в Пиргетос, Греция
Вилла
Пиргетос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$131,103
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Параметры недвижимости в Tempi Municipality, Греция

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