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Квартиры с видом на горы в Sykies Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/4
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый …
$388,185
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Sykies Municipal Unit, Греция

с видом на море
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