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Квартиры с видом на море в Sykies Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 117 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
$283,832
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 58 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
$128,518
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 6 комнат в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/4
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый …
$388,185
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Sykies Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
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