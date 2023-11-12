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Таунхаусы в Ставрос, Греция

Таунхаус В архив
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Milies, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Milies, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
€270,000
Realting.com
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