Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Ставрос
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Ставрос, Греция

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ставрос, Греция
Квартира 2 комнаты
Ставрос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Продается квартира площадью 32 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$84,020
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Ставрос, Греция
Квартира 2 комнаты
Ставрос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$100,723
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов