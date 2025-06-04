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Таунхаусы в Spata Loutsa Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус
Municipality of Spata Artemida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$463,443
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$422,716
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Spata Loutsa Municipal Unit, Греция

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