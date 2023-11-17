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Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова
Коммерческая недвижимость в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Municipality of Rhodes
22
Родос
21
Municipality of Mykonos
10
Municipality of Thira
7
Миконос
7
Municipality of Andros
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Thira Municipal Unit
5
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Municipality of Tinos
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58 объектов найдено
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Alinda, Греция
1
402 м²
1
Продается жилой комплекс площадью 402 кв.м. на участке 4.000 кв.м. на острове Лерос! Комплек…
€1,79 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alinda, Греция
1
402 м²
1
Продается недостроенный жилой комплекс площадью 402 кв.м. на участке 4.000 кв.м. на острове …
€1,23 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Batsi, Греция
1
419 м²
2
Продаются 3 коммерческие здания в Батси, остров Андрос. Здания с возможностью изменения испо…
€410,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Karavostasis, Греция
1
388 м²
1
Недвижимость на продажу с 6 зданиями различного назначения в Фолегандросе. Здания состоят из…
€1,05 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Plintri, Греция
1
842 м²
1
Продается комплекс из 5 вилл в Миконосе. Совершенно новый комплекс, построен на участке 5.43…
€3,52 млн
Рекомендовать
Отель 12 спален
Municipality of Thira, Греция
12
10
370 м²
Код недвижимости: 1419 - ПРОДАЕТСЯ 12 мест, Отель общей площадью 370 кв.м, уровни 3 Oia. Нед…
€1,80 млн
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Отель 6 спален
Agios Ioannis Diakoftis, Греция
6
530 м²
Property Code: 1348 - FOR SALE 6 Spaces, Hotel of total surface 530 sq.m, on the Ground fl…
€2,50 млн
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Производство
Orino, Греция
10 141 м²
Код недвижимости. 1339 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10141 кв.м, Цена85.000 € Д…
€85,000
Рекомендовать
Производство
Orino, Греция
10 000 м²
Код недвижимости. 1340 - Agricaltural in Andros FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, Цена 100.000 €…
€100,000
Рекомендовать
Производство
Livadia, Греция
13 840 м²
Ref: 155 - Ydrousa Andros SALE Земля площадью 13840 кв.м., Неограниченный вид на горное море…
€260,000
Рекомендовать
Производство
Tripotamos, Греция
6 030 м²
Ref: 156 - Tinos SALE Land with an area of 6030 sqm, Stunning views to the port and the Aege…
€130,000
Рекомендовать
Отель с сауной
Municipality of Thira, Греция
Греция остров Санторини Отель 5* с пляжем Очаровательный…
€20,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы
Ано-Мера, Греция
1
992 м²
1
Предлагается на продажу вилла. Номера "B" имеют прекрасный вид, большой бассейн 255 кв.м. (7…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с Spalni
Amonaklios, Греция
1
1 141 м²
1
Предлагается на продажу комлекс каменных домиков общей площадью в 1414 кв.м на участке в 17,…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 39 комнат с бассейном, с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
39
1
Предлагаем к продаже 4-х звездный гостиничный комплекс с 39 номерами на острове Санторини. О…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Episkopi Gonias, Греция
1
390 м²
2
СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Продается жилой комплекс на острове Санторини, состоящий из 8 квартир. …
€3,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Pylonas, Греция
1
854 м²
2
Предлагается жилой комплекс состоящий из семи двухуровневых коттеджей площадью 122кв.м кажды…
€4,25 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pollonia, Греция
1
326 м²
1
Гостиница находится на острове Милос, в поселке Зефирияс. Архитектура обьекта выполнена в тр…
€2,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ано-Мера, Греция
1
300 м²
1
Вашему вниманию предлагается комплекс из роскошных аппартаментов на одном из известных Кикла…
€4,25 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Municipality of Kasos, Греция
1
560 м²
1
Вашему вниманию предлагается готовый проект строительства трехзвездочного отеля на острове К…
€500,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Критика, Греция
1
800 м²
1
На продажу здание 600 кв.м в туристическом районе и недалеко от города Родос. Возможно постр…
€360,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
420 м²
1
Продается бизнес 420 кв.м на острове Родос. Состоит из одного подвального помещения 170 кв.м…
€420,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
500 м²
1
Очаровательный мини отель расположенный в историческом центре города Родос. Состоит из 11 ст…
€1,60 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
150 м²
1
В старом районе города родос, продаётся бизнес 150 кв.м состоящий из трёх квартир и магазина…
€370,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
847 м²
1
Продается 4-этажная гостиница состоящая из 17 отдельных квартир из которых 15 квартиры двух-…
€1,45 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
885 м²
1
Продается 3-этажное здание площадью 885 кв.м. на участке 694 кв.м в самом престижом туристич…
€2,90 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
1 300 м²
1
Предлагаем на продажу гостиницу 1300 кв.м в туристическом посёлке острова Родос которая сост…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
1 260 м²
1
На продажу здание 1260 кв.м на стадии строительства в близи от центра города Родос. Здание с…
€800,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
2 000 м²
1
Продается гостиница в курортном поселке Афанду на южном побережье острова Родос. Номерной фо…
€2,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
3 000 м²
1
На продажу здание 3000 кв.м которое состоит из готовых торговых помещений 840 кв.м на первом…
€3,00 млн
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