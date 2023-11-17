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Отели в периферия Южные Эгейские острова, Греция

Municipality of Rhodes
8
Родос
8
Municipality of Thira
5
Thira Municipal Unit
4
Отель В архив
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19 объектов найдено
Отель 12 спален в Municipality of Thira, Греция
Отель 12 спален
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 370 м²
Код недвижимости: 1419 - ПРОДАЕТСЯ 12 мест, Отель общей площадью 370 кв.м, уровни 3 Oia. Нед…
€1,80 млн
Отель 6 спален в Agios Ioannis Diakoftis, Греция
Отель 6 спален
Agios Ioannis Diakoftis, Греция
Количество спален 6
Площадь 530 м²
Property Code: 1348 - FOR SALE 6 Spaces, Hotel of total surface 530 sq.m, on the Ground fl…
€2,50 млн
Отель с сауной в Municipality of Thira, Греция
Отель с сауной
Municipality of Thira, Греция
Греция остров Санторини   Отель 5* с пляжем   Очаровательный…
€20,00 млн
Отель 39 комнат с бассейном, с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Отель 39 комнат с бассейном, с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 39
Количество этажей 1
Предлагаем к продаже 4-х звездный гостиничный комплекс с 39 номерами на острове Санторини. О…
Цена по запросу
Отель 1 комната с furnishings в Episkopi Gonias, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Episkopi Gonias, Греция
Комнаты 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Продается жилой комплекс на острове Санторини, состоящий из 8 квартир. …
€3,50 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Pollonia, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pollonia, Греция
Комнаты 1
Площадь 326 м²
Количество этажей 1
Гостиница находится на острове Милос, в поселке Зефирияс. Архитектура обьекта выполнена в тр…
€2,00 млн
Отель 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Очаровательный мини отель расположенный в историческом центре города Родос. Состоит из 11 ст…
€1,60 млн
Отель 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 847 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная гостиница состоящая из 17 отдельных квартир из которых 15 квартиры двух-…
€1,45 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу гостиницу 1300 кв.м в туристическом посёлке острова Родос которая сост…
€1,50 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в курортном поселке Афанду на южном побережье острова Родос. Номерной фо…
€2,50 млн
Отель 1 комната с furnishings в Mperdemiaros, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Mperdemiaros, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница в 150 метрах от море на острове Тинос. Общая застроенная п…
€8,52 млн
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 450 м²
Количество этажей 1
На продажу бывший отель, который находится в самом центре туристического района города в нес…
€6,00 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Линдос, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Линдос, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница 3600 кв.м на участке 6000 кв.м. в курортном посёлке Пефки. Гостиница сос…
€5,50 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Agios Stefanos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agios Stefanos, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятизвездочная гостиница площадью 3.000 кв.м которая состоит из 40 с…
€26,60 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Перисса, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Перисса, Греция
Комнаты 1
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу прекрасная гостиница, расположенная внебольшом городке Еборио, в 8 к…
€1,60 млн
Отель 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 200 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу 3-звездочный отель с 54 номерами-бунгало. 12 из них семейные апартам…
€3,00 млн
Отель 84 комнаты с бассейном, с видом на город, с furnishings в Фалираки, Греция
Отель 84 комнаты с бассейном, с видом на город, с furnishings
Фалираки, Греция
Комнаты 84
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продаже 3-звездочный отель, расположенный в популярном районе Фалираки. На ц…
€3,00 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vromolithos, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vromolithos, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу замечательный бутик-отель, который находится в районе Платона острова …
€1,55 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Ormos Ysternion, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Ormos Ysternion, Греция
Комнаты 1
Площадь 566 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница на острове Тинос, одном из островов Кикладского Архипелага…
€650,000

Типы недвижимости в периферия Южные Эгейские острова

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