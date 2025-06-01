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Виллы в Souli Municipality, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Neochori, Греция
Вилла
Neochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
$193,805
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Параметры недвижимости в Souli Municipality, Греция

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