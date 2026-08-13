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Жилье в Скиатосе, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Скиатос, Греция
Вилла 3 комнаты
Скиатос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Villa for Sale in Skiathos, Greece GOLDEN VISA 250 Presenting an exquisite self-catering…
$292,099
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