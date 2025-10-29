Показать объекты на карте Показать объекты списком
Таунхаусы с террасой в Sithonia Municipal Unit, Греция

Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Каждый мезонет имеет общую внутреннюю площадь 120 кв.м и удобно распределён на трёх уровнях.…
$407,900
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Ormos Panagias, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 80 м² в Никити, Ситония. Дом расположен в живописном месте и пре…
$291,357
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 82 кв.м в Никити, Ситония. Первый этаж включает просторную гости…
$291,362
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневая мезонета площадью 100 кв.м в Никити, Ситония, Халкидики. Расположена…
$314,704
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
В продаже уютная мезонета площадью 103 кв.м, расположенная в живописном прибрежном посёлке Н…
$326,360
Оставить заявку
