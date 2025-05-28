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Таунхаусы с видом на море в периферийной единице Серре, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Amphipolis Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 104 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
$461,626
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Серре, Греция

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