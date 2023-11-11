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Жильё в периферийная единица Самос, Греция

Municipality of Western Samos
3
Municipal Unit of Karlovasi
3
5 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Western Samos, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Western Samos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Metamorfosi north of Athens, apartment of 95 sq.m. airy 3rd floor, in very good condition, w…
€200,000
Дом 10 спален с парковкой, с видом на море в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Дом 10 спален с парковкой, с видом на море
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Комнаты 11
Площадь 707 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
€1,70 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Western Samos, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Western Samos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Metamorfosis 83 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bat…
€200,000
Дом 4 спальни с Spalni в Municipality of Western Samos, Греция
Дом 4 спальни с Spalni
Municipality of Western Samos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Код недвижимости: 1453 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Дом общей площадью 260 кв.м, 2 уровня Карловас…
€700,000
Вилла 10 спален с видом на море, с furnishings в Самос, Греция
Вилла 10 спален с видом на море, с furnishings
Самос, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 707 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
€1,70 млн

Типы недвижимости в периферийная единица Самос

дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Самос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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