Таунхаусы с видом на море в Sami Municipality, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 1 комната в Germenata, Греция
Таунхаус 1 комната
Germenata, Греция
Число комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу три таунхауса на стадии строительства на острове Кефалония. Дома …
$819,309
Параметры недвижимости в Sami Municipality, Греция

Недорогая
Элитная
