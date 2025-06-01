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Таунхаусы с видом на море в периферийной единице Ретимни, Греция

Municipality of Milopotamos
5
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4 объекта найдено
Таунхаус 1 комната в Принос, Греция
Таунхаус 1 комната
Принос, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продаються 2 мезонета не далеко от города Ретимно на участке 4100 кв.м, который сочетает в с…
$669,620
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 комнаты в Ано Родакино, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Ано Родакино, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$178,808
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/1
Очаровательный Каменный Мезонет с Частным Бассейном – Всего в 120 метрах от моря в Панормосе…
$206,436
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
🌟 Таунхаус у моря в Паномосе, Крит – Редкая возможность для жизни и инвестиций 🌟Эта эксклюзи…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Ретимни, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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