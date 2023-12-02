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Земельные участки в периферийная единица Южные Афины, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки в периферия Аттика, Греция
Земельные участки
периферия Аттика, Греция
Площадь 276 м²
Glyfada, Ano Glyfada Pyrnari: для продажи участок 276 кв.м. в пределах плана уровня строител…
€295,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
Комнаты 1
Площадь 336 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 329 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, с воз…
€750,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Афинах. На территории строение, земельный у…
€1,05 млн
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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