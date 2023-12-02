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Realting.com
Греция
Коммерческая
периферийная единица Южные Афины
Коммерческая недвижимость в периферийная единица Южные Афины, Греция
Municipality of Elliniko - Argyroupoli
5
Municipal Unit of Argyroupoli
5
Municipality of Moschato-Tavros
3
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3
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19 объектов найдено
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Каллифея, Греция
1
251 м²
1
Продается бизнес площадью 251 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€245,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1
70 м²
1
Продается бизнес площадью 70 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимости…
€145,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Магазин 1 спальня
периферия Аттика, Греция
1
62 м²
Код недвижимости: 2580 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 62 кв.м,…
€95,000
в месяц
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Магазин 1 спальня
периферия Аттика, Греция
1
50 м²
Код недвижимости: 1585 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 50 кв.м,…
€155,000
в месяц
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Магазин 1 спальня
периферия Аттика, Греция
1
130 м²
Код недвижимости: 14416 - Эксклюзив ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, Неопределенный Магазин общей п…
€170,000
в месяц
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Инвестиционная 1 спальня
периферия Аттика, Греция
1
1
340 м²
Код недвижимости: 1476 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Бизнес общей площадью 340 кв.м,…
€15,000
в месяц
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Производство 1 спальня
периферия Аттика, Греция
1
240 м²
Код недвижимости: 1404 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, бок о бок Малое промышленное пространство…
€80,000
в месяц
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Каллифея, Греция
1
130 м²
1
Продается помещение 130 кв.м в районе Каллифея, Афины, недалеко от станции метро. Первый эта…
€189,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
1
248 м²
1
Продается складовое помещение 248 кв.м в районе Агиос Иоаннис, Афины. Высота потолка составл…
€270,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1
172 м²
1
Продается магазин в районе Глифада. Площадь цокольного этажа составляет 70 кв.м, а первого э…
€750,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1
176 м²
1
Продается помещение площадью 176 кв.м расположенное на цокольном этаже, подходящее для испол…
€100,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 2 комнаты с furnishings
периферия Аттика, Греция
2
58 м²
1
Предлагается на продажу помещение площадью 58 кв.м, расположенное на первом этаже. Данный об…
€150,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
1
336 м²
1
Помещение находится в районе Ренди в Афинах. Раньше использовалось как помещение для автосервиса
€250,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Moschato-Tavros, Греция
1
5 127 м²
1
Продается бизнес площадью 5127 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на город.…
€3,75 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
периферия Аттика, Греция
1
110 м²
1
Предлагается на продажу объект недвижимости площадью в 110 кв.м ( второго этажа ) , в прести…
€415,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с бассейном, с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1
910 м²
1
Artworks Complex Музыкальный и Жилой Комплекс Artworks является идеей, охватывающей все возм…
€1,35 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
периферия Аттика, Греция
1
2 200 м²
1
Месторасположение: Глифада (Южные пригороды) Центр Афинской Ривьеры, 300 м. от пляжа с прекр…
€25,00 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коммерческая 1 комната с furnishings
периферия Аттика, Греция
1
910 м²
1
Продается бизнес площадью 910 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Предлагается …
€3,70 млн
в месяц
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1
850 м²
1
Предлагается на продажу трехэтажное зднаие общей площядью 850 кв.м в центре района Аргирупол…
€1,35 млн
в месяц
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Типы недвижимости в периферийная единица Южные Афины
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