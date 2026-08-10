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Таунхаусы в периферийной единице Фокида, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус в Delphi Municipality, Греция
Таунхаус
Delphi Municipality, Греция
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон от…
$3,84 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Дельфы, Греция
Таунхаус
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$301,081
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Glyphada, Греция
Таунхаус
Glyphada, Греция
Площадь 132 м²
Этаж 1/2
Глифада, Мезонет Продажа, 132 кв.м., Статус объекта: в процессе строительства, Этаж…
$989,459
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Параметры недвижимости в периферийной единице Фокида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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