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Таунхаусы в Муниципалитет Дорида, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в замок, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
замок, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€145,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Дорида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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