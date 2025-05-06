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Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Магнисия, Греция

South Pilio Municipality
9
Волос
7
Zagora Mouresi Municipality
3
Municipla unit of Milies
3
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13 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Айос - Апостолос о Неос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Айос - Апостолос о Неос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 87 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$234,685
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Коттедж 10 комнат в Неа-Иония, Греция
Коттедж 10 комнат
Неа-Иония, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$782,807
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Коттедж 4 комнаты в Милиес, Греция
Коттедж 4 комнаты
Милиес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
$344,435
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Коттедж 6 комнат в Загора, Греция
Коттедж 6 комнат
Загора, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$292,248
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Коттедж 4 комнаты в Макриница, Греция
Коттедж 4 комнаты
Макриница, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$281,811
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Коттедж 3 комнаты в South Pilio Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 56 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$335,265
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Коттедж 8 комнат в Каламаки, Греция
Коттедж 8 комнат
Каламаки, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 233 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$424,669
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Коттедж 6 комнат в Волос, Греция
Коттедж 6 комнат
Волос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Волосе-Пилио на стадии строительства. Цоколь…
$111,196
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Коттедж 9 комнат в Цангарада, Греция
Коттедж 9 комнат
Цангарада, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$824,557
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Коттедж 4 комнаты в Лавкос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лавкос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$333,998
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Коттедж 3 комнаты в Милина, Греция
Коттедж 3 комнаты
Милина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$125,249
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Коттедж 1 комната в Визица, Греция
Коттедж 1 комната
Визица, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…
$357,616
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Коттедж 3 комнаты в Визица, Греция
Коттедж 3 комнаты
Визица, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$166,999
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Параметры недвижимости в периферийной единице Магнисия, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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