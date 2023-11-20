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Коттеджи в периферийная единица Магнисия, Греция

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11 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Загора, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Загора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€280,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Vyzitsa, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Vyzitsa, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
€330,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Tsangarada, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Tsangarada, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€790,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Makrinitsa, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Makrinitsa, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 314 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€850,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 6 спален с furnishings в South Pilio Municipality, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
€275,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Милина, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Милина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
€120,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Неа-Иония, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Неа-Иония, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
€750,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Lavkos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Lavkos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Koropi, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Koropi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Vyzitsa, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vyzitsa, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€350,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в периферийная единица Магнисия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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