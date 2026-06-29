  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Острова
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в периферийной единице Острова, Греция

;
Municipality of Aegina
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Жилой комплекс Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции
Вая, Греция
от
$284,737
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Квартира на острове Эгина | Golden Visa Греции Локация: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Greece Современная квартира в новом клубном жилом комплексе на острове Эгина — одном из самых живописных островов Саронического залива. Проект сочетает удобное расположение рядом с пляжем, современну…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти