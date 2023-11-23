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Земельные участки в Крит, Греция

1 400 объектов найдено
Земельные участки в Likotinerea, Греция
Земельные участки
Likotinerea, Греция
A beautiful plot of land for sale in Apokoronas, Chania, Crete. This plot of land is located…
€150,000
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Земельные участки 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3518 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€695,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1471 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€100,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1670 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€130,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 831 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€75,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5687 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€200,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Херсониссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€129,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1940 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. Имеет великолепный вид на м…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Циколиана, Греция
Земельные участки 1 комната
Циколиана, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2499 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€75,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1040 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€215,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€120,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2019 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€267,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1010 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€86,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 758 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€140,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки в Вамос, Греция
Земельные участки
Вамос, Греция
Уникальная земля для продажи в Апокоронас, Ханья, Крит. Этот участок земли находится у окраи…
€160,000
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Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 420 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€105,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки в Plaka, Греция
Земельные участки
Plaka, Греция
Этот участок для продажи в Ханья, Крит расположен в живописной деревне Плака, в Апокоронас. …
€90,000
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Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4265 кв.м. на острове Крит. На территории …
€75,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Крит. На территории …
€85,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Kamisiana, Греция
Земельные участки 1 комната
Kamisiana, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5350 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€175,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Vlacheronitissa, Греция
Земельные участки 1 комната
Vlacheronitissa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€120,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 253 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€430,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
Этот участок для продажи в Ханья, Крит расположен в живописной деревне Азогирас, в Киссамосе…
€100,000
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Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 236 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14549 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€800,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6669 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€170,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
Этот участок для продажи в Ханья, Крит расположен буквально перед пляжем Киссамос, одним из …
€750,000
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