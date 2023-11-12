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Полийирос
Земельные участки в Полийирос, Греция
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163 объекта найдено
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 45000 m2, Код. HPS4147, 1.200.000 €
€1,20 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 13750 m2, Код. HPS4152, 1.600.000 €
€1,60 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3659 m2, Код. HPS4139, 1.200.000 €
€1,20 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Psakoudia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4913 m2, Код. HPS4142, 1.000.000 €
€1,000,000
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Земельные участки с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3677 m2, Код. HPS3966, 650.000 €
€650,000
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Земельные участки 1 комната
Metamorfosi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€85,000
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Земельные участки с бассейном, с садом
Полийирос, Греция
-1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 5000 m2, Код. HPS707, 800.000 €
€800,000
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Земельные участки с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4913 m2, Код. HPS3283, 1.000.000 €
€1,000,000
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Земельные участки с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 1300 m2, Код. HPS3286, 1.300.000 €
€1,30 млн
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Земельные участки с видом на море, с бассейном, с садом
Полийирос, Греция
-1
Предлагается на продажу участок площадью 1037 кв.м, расположенный в поселке п-ова Ситония. Н…
€470,000
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Земельные участки с видом на море, с бассейном, с садом
Полийирос, Греция
-1
Продается земельный участок площадью 90000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€5,50 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3700 m2, Код. HPS3148, 1.250.000 €
€1,25 млн
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Земельные участки
Полийирос, Греция
-1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 13300 m2, Код. HPS3152, 950.000 €
€950,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 45000 m2, Код. HPS3153, 1.500.000 €
€1,50 млн
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Земельные участки
Геракини, Греция
305 м²
The land is 305 square meters and is located in Gerakini village only 50 meters to the beach…
€90,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Metamorfosi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8300 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€90,000
Рекомендовать
Земельные участки
Геракини, Греция
4 913 м²
Площадь участка составляет 4913 кв. М. Он расположен между деревнями Геракини и Псакудия в р…
€1,000,000
Рекомендовать
Земельные участки
Геракини, Греция
305 м²
Площадь участка составляет 306 кв. М. Он расположен между Каливесом и деревней Геракини, все…
€45,000
Рекомендовать
Земельные участки
Геракини, Греция
400 м²
Land is 400 sq. meters and is located in Trikorfo beach area near Gerakini village 400 meter…
€38,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Геракини, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 880 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики.Зем…
€70,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Kalyves Polygyrou, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 570 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€200,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Геракини, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1030 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€450,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Metamorfosi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2700 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€120,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Полийирос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 610 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€155,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Psakoudia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€85,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Metamorfosi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5283 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€290,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Полийирос, Греция
1
1
Продается 8 участков общей площадью 12300 кв.м в районе Каливес. Есть возможность строительс…
€550,000
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Земельные участки
Геракини, Греция
1 200 м²
Земля 1200 кв. метров и расположен в Геракини в 500 метрах от пляжа. Собственность имеет раз…
€120,000
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Земельные участки
Psakoudia, Греция
840 м²
Земля 840 кв. метров и расположен в Псакудии в 400 метрах от пляжа. Собственность имеет разр…
€185,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Metamorfosi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4170 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€160,000
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