Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Polygyros Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Polygyros Municipality, Греция

однокомнатные
20
двухкомнатные
24
трехкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Metamorfosi, Греция
Квартира 2 комнаты
Metamorfosi, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира 50 кв.м в Метафорфоси, Халкидики. Квартира расположена на первом (цо…
$152,157
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти