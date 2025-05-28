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Виллы в Pikermi Municipal Unit, Греция

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5 объектов найдено
Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
$991,825
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,25 млн
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванн…
$604,215
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$478,812
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Вилла в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
Этаж -1/2
Продается 4-этажный коттедж площадью 326 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$991,825
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Параметры недвижимости в Pikermi Municipal Unit, Греция

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