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Новые дома, виллы и коттеджи в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

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Вилла 🏡 в Пелопоннес для Golden Visa
Вилла 🏡 в Пелопоннес для Golden Visa
Вилла 🏡 в Пелопоннес для Golden Visa
Вилла 🏡 в Пелопоннес для Golden Visa
Вилла 🏡 в Пелопоннес для Golden Visa
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Вилла 🏡 в Пелопоннес для Golden Visa
Municipality of Ermionida, Греция
от
$571,353
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
🏡 Вилла в Греции для Golden Visa Современная экологичная вилла с видом на море в престижном регионе Пелопоннес, идеально подходящая как для отдыха и постоянного проживания, так и для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa. 📍 Расположение • Термисия, Пелопоннес, Греция • 15 мин…
Агентство
Invest Cafe
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