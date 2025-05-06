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Дома с видом на море в Panorama Municipal Unit, Греция

виллы
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коттеджи
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19 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Thermi, Греция
Вилла 7 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение. И…
$1,72 млн
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Таунхаус 8 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 8 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый э…
$598,087
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$521,872
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$699,650
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 474 м²
Этаж 6/1
Продается 6-этажный коттедж площадью 474 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$1,79 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 162 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,36 млн
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 310 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$759,934
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
$1,88 млн
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
$438,372
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 295 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 295 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$659,354
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Вилла 11 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
$3,13 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,04 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$2,12 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Villa Grace o Villa Grace. Потрясающая вилла в Греции с фантастическим панорамным видом на г…
$2,01 млн
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$1,20 млн
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Таунхаус 8 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 8 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$615,809
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$2,30 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Panorama Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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