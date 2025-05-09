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Виллы с видом на море в периферии Северные Эгейские острова, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Врондадос, Греция
Вилла 3 комнаты
Врондадос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Ощутите идеальное сочетание спокойствия и удобства в этой потрясающей вилле с 2 спальнями на…
$274,992
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 11 комнат в Самос, Греция
Вилла 11 комнат
Самос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 707 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
$1,77 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в периферии Северные Эгейские острова, Греция

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