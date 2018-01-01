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Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция

Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,000,000
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14
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О комплексе

Резиденция располагает просторными садами, двумя бассейнами, парковкой и зоной барбекю.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, в 70 метрах от моря.

Местонахождение новостройки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

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Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,000,000
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