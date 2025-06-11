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Коттеджи с видом на горы в Nea Moudania, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 315 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$456,844
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Nea Moudania, Греция

с видом на море
Недорогая
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