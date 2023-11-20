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Отели в Неа-Артаки, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Артаки, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 762 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
€1,90 млн
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