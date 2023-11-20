Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Неа-Артаки

Коммерческая недвижимость в Неа-Артаки, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Артаки, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 105 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. такжэ …
€340,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коммерческая 1 комната с furnishings в Неа-Артаки, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение на острове Эвия площадью 1.370 кв.м. Располож…
€1,60 млн
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Артаки, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 762 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
€1,90 млн
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
Перейти